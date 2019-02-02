روحاني يؤكد دعمه لمادرور بخطوة دبلوماسية لافتة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني شرعية حكومة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، معبرا عن قناعته بأن الحكومة الفنزويلية والشعب، سيتمكنان من إحباط المؤامرة الأميركية الجديدة ضد البلاد.

جاء تصريح روحاني اليوم السبت خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الفنزويلي الجديد في طهران، كارلوس آلما لاكوردنس، حيث قال "إننا ندعم حكومة السيد مادورو القانونية ونعتقد أن الشعب بوحدته ووقوفه إلى جانب الحكومة سيحبطان هذه المؤامرة الجديدة كالمؤامرات السابقة"، في إشارة إلى اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

وشدد روحاني على أن الأميركيين يعارضون بالأساس كل الثورات الشعبية والدول المستقلة ويسعون للهيمنة على العالم من خلال قمع الثورات والدول المستقلة، مؤكدا أنه لا يحق للولايات المتحدة التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية.

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المصدر: فارس