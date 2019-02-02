ترامب يصعد هجماته على بيلوسي ويصفها بـ"السيئة للغاية للبلاد"

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قائلا "إنها سيئة للغاية لبلادنا"وهي لا تعارض "الاتجار بالبشر" برفضها بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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وقال ترامب أيضا إن هناك "فرصة جيدة" لمواصلة تهديداته السابقة بتجاوز الكونغرس وإعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني للحصول على تمويل الجدار.

وقال ترامب عندما سئل عما تعلّمه في مفاوضاته مع بيلوسي "أعتقد أنها سيئة للغاية بالنسبة لبلادنا... إنها تريد في الأساس حدودا مفتوحة".

وفي مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية، وصف ترامب بيلوسي بأنها "عنيدة للغاية" وقال إنها كانت تحاول كسب نقطة سياسية بمعارضتها لمطالبه بتمويل الجدار.

وأشار ترامب إلى أن الجدار ضروري للحد من الهجرة غير المشروعة وتهريب المخدرات في حين وصفت بيلوسي الجدار بأنه مكلف وغير فعال وغير أخلاقي.

وترامب معروف بهجماته الشخصية على المنتقدين والخصوم السياسيين وقد أدلى بتصريحاته بعد أسبوع من الموافقة على إنهاء إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يوما دون الحصول على 5.7 مليار دولار كان قد طلبها من الكونغرس للمساعدة في بناء الجدار.

وكان بناء الجدار أحد وعود ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016 وقال حينها مرارا إن المكسيك ستدفع تكاليف الجدار.

المصدر: وكالات