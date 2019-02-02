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الناتو تعليقا على وقف العمل بمعاهدة الصواريخ يجدد تحميل روسيا المسؤولية

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الناتو تعليقا على وقف العمل بمعاهدة الصواريخ يجدد تحميل روسيا المسؤولية
Sputnik
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جدد الناتو تحميل روسيا المسؤولية عن تعطل معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي انسحبت منها واشنطن أمس وحذت حذوها موسكو اليوم، تاركتين باب الصواريخ مشرعا على مصراعيه في أوروبا.

وقال متحدث باسم الحلف لمراسل"نوفوستي" في تعليق على إعلان روسيا وقف التزامها بالمعاهدة: "انظروا إلى بيان مجلس الناتو حول عدم امتثال روسيا لمعاهدة الصواريخ، والذي تم الإعلان عنه في بروكسل في الـ1 من فبراير الجاري".

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وورد في بيان الحلف الذي أشار إليه المتحدث، أن "روسيا ستكون مسؤولة عن وقف العمل بمعاهدة الصواريخ إن لم تنزع صواريخها 9M729 خلال نصف عام وبطريقة يمكن التحقق منها".

ودعا الحلف روسيا إلى "استغلال المهلة الممنوحة لها في ستة أشهر للعودة إلى الالتزام بالمعاهدة، معربا عن تأييده للقرار الأمريكي تعليق العمل بالمعاهدة".

المصدر: نوفوستي

 

 

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