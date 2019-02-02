الشرطة الأسترالية تخلي مطار بريسبان بعد إعلان الطوارئ في مرافقه

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها أجلت المسافرين عن مطار "بريسبان" شرقي البلاد لسبب طارئ.

وكتبت شرطة ولاية كوينزلاند على تويتر": "تم إخلاء المطار الدولي... وننصح المسافرين بالإحجام عن ارتياد المطار المذكور في الوقت الراهن، لأن الشرطة تعمل هناك".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إعلان الطوارئ في المطار المشار إليه، جاء نتيجة لوجود رجل مسلح بسكين في إحدى صالاته، وانتشار أنباء تحدثت عن خطر تفجير قنبلة في مرافق المطار، لافتة إلى تسجيل انتشار مكثف للشرطة ورجال الأمن والإسعاف والطوارئ في المطار ومحيطه.

Police have made a declaration under the Public Safety and Preservation Act tonight at Brisbane Airport due an emergency situation.



The International Airport has been evacuated and trains have currently been stopped.



The @AusFedPolice are in attendance. https://t.co/B7hQfv4BmV — Queensland Police (@QldPolice) February 2, 2019

المصدر: نوفوستي