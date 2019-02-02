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بكين تعارض انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

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بكين تعارض انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ
Sputnik
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أعلنت الصين معارضتها انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ودعت موسكو وواشنطن لتسوية الخلافات في هذا المجال عبر الحوار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، إن بلاده تعارض الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من المعاهدة.

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وشدد على ضرورة حل كافة الخلافات والتناقضات، عن طريق الحوار والمباحثات.

وقال الدبلوماسي الصيني: "تعارض الصين فسخ الولايات المتحدة للمعاهدة وندعو روسيا والولايات المتحدة إلى حل الخلافات في هذا الموضوع عن طريق الحوار البناء".

المصدر: تاس

 



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