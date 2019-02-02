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غوايدو يعد الصين بتنفيذ كل الاتفاقات معها

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غوايدو يعد الصين بتنفيذ كل الاتفاقات معها
Sputnik
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وعد رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو الصين بالوفاء بجميع الاتفاقات بين بكين وكراكاس، إذا تم التوقيع عليها وفقا للقانون وبعد خضوعها للمصادقة البرلمانية في فنزويلا.

وقال غواييدو لصحيفة South China Morning Post، إنه يرغب بإقامة "علاقات مثمرة ومفيدة مع الصين التي تعد لاعبا مهما على الساحة الدولية".

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وأضاف: "سيكون دعم الصين بالغ الأهمية لتحفيز الاقتصاد والتنمية المستقبلية في بلادنا... وحكومتنا ستعمل وتتصرف بشكل صارم، وفقا للقوانين ووفقا لالتزاماتها الدولية".

وأكد خوان غوايدو للصحيفة أن المشاريع الصينية في فنزويلا، تضررت بسبب الفساد السائد في حكومة نيكولاس مادورو.

وقال: "تزداد عزلة مادورو وبات يعمل لوحده بشكل أساسي. شهدت الصين نهب مواردنا العامة من قبل حكومة مادورو".

وبقيت الصين لسنوات أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لفنزويلا في صناعة النفط وأحد أهم المقرضين لها. ووصل إجمالي الاستثمار الصيني في الاقتصاد الفنزويلي عام 2018 إلى 62 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

 

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