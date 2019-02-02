سقوط ضحايا بهجوم على قاعدة "الباسيج" جنوب إيران
Reuters Jamal Saidi
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قتل شخص وأصيب 5 آخرون في هجوم مسلح على قاعدة لقوات التعبئة الإيرانية "الباسيج" في مدينة نيكشهر بمحافظة سيستان جنوب شرقي إيران.
وقال مقر قيادة "فيلق القدس" الإيراني في بيان: "هاجمت عناصر إرهابية مسلحة صباح اليوم السبت مركز قوات التعبئة (الباسيج) في مدينة نيكشهر، وقتل خلال الهجوم أحد كوادر حرس الثورة الإسلامية وأصيب 5 آخرين بجروح".
المصدر: "إرنا"
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