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سقوط ضحايا بهجوم على قاعدة "الباسيج" جنوب إيران

أخبار العالم

سقوط ضحايا بهجوم على قاعدة
Reuters Jamal Saidi
أرشيف
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قتل شخص وأصيب 5 آخرون في هجوم مسلح على قاعدة لقوات التعبئة الإيرانية "الباسيج" في مدينة نيكشهر بمحافظة سيستان جنوب شرقي إيران.

وقال مقر قيادة "فيلق القدس" الإيراني في بيان: "هاجمت عناصر إرهابية مسلحة صباح اليوم السبت مركز قوات التعبئة (الباسيج) في مدينة نيكشهر، وقتل خلال الهجوم أحد كوادر حرس الثورة الإسلامية وأصيب 5 آخرين بجروح".

المصدر: "إرنا"

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