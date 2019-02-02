سقوط ضحايا بهجوم على قاعدة "الباسيج" جنوب إيران

قتل شخص وأصيب 5 آخرون في هجوم مسلح على قاعدة لقوات التعبئة الإيرانية "الباسيج" في مدينة نيكشهر بمحافظة سيستان جنوب شرقي إيران.

وقال مقر قيادة "فيلق القدس" الإيراني في بيان: "هاجمت عناصر إرهابية مسلحة صباح اليوم السبت مركز قوات التعبئة (الباسيج) في مدينة نيكشهر، وقتل خلال الهجوم أحد كوادر حرس الثورة الإسلامية وأصيب 5 آخرين بجروح".

المصدر: "إرنا"