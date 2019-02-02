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مقتطفات من كلمة ترامب في الكونغرس.. ترامب يريد مصالحة الديمقراطيين

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مقتطفات من كلمة ترامب في الكونغرس.. ترامب يريد مصالحة الديمقراطيين
AFP
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كشف البيت الأبيض عن مقتطفات من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي سيلقيها في الكونغرس الثلاثاء المقبل، وأشار إلى أهمية هذه الكلمة.

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وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن ترامب سيدعو الكونغرس لاستصدار تشريع لتمويل مشاريع للبنية التحتية، وسيطلع المشرعين على تطورات المحادثات التجارية مع الصين، ويحثهم على الموافقة على اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها مع كندا والمكسيك لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

ونقل المسؤول عن نص الكلمة: "معا يمكننا كسر عقود من الجمود السياسي، ويمكننا تجاوز الانقسامات وتضميد الجروح القديمة وبناء تحالفات جديدة، والتوصل إلى حلول جديدة... القرار يرجع لنا".

المصدر: وكالات 

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