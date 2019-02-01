ترامب يرغب بمناقشة اتفاقية جديدة بشأن الصواريخ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في مناقشة اتفاقية جديدة للرقابة على الأسلحة بعد انسحاب واشنطن من معاهد الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "آمل بأننا سنستطيع جمع الجميع في غرفة كبيرة وجميلة وعقد اتفاقية جديدة ستكون أفضل بكثير. بالطبع، أود أن أرى ذلك".

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وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن تعليق التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى اعتبارا من 2 فبراير الجاري. وستنسحب واشنطن من المعاهدة نهائيا في حال لم تعد روسيا للالتزام بها"، حسب قول واشنطن.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون قد قال في وقت سابق إن المعاهدة لم تعد تتجاوب مع متطلبات الزمن، مشيرا إلى دول تمتلك صواريخ بالستية ولم توقع على المعاهدة، بما فيها الصين وإيران وكوريا الشمالية.

المصدر: رويترز