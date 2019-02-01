ظريف: أي اتفاق مع واشنطن أقل قيمة من الحبر الذي كتب به

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أي اتفاق يوقع مع الولايات المتحدة لا قيمة له.

وكتب ظريف في حسابه على موقع "تويتر"، تعليقا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى: "هذا انسحاب جديد من اتفاقية لإدارة ترامب".

Yet another withdrawal from an accord by the Trump administration; this time the #INFTreaty. It's not just the #JCPOA or Iran: Seems this clique is allergic to anything w/ US signature on it. Message: Any deal with US govt is not worth the ink; even treaties ratified by Congress. — Javad Zarif (@JZarif) February 1, 2019

وتابع: "يبدو أن هذه الزمرة لديها حساسية من أي شيء عليه توقيع أمريكي. والرسالة هي أن قيمة أي اتفاق مع الحكومة الأمريكية لا تساوي قيمة الحبر، حتى الاتفاقيات التي صادق عليها الكونغرس".

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وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أنها ستبدأ غدا السبت إجراءات للانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين موسكو وواشنطن عام 1987، وذلك بعد أن اتهمت الإدارة الأمريكية روسيا بانتهاكها.

المصدر: RT