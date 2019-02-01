اتحاد الصحفيين الألمان ينفي وجود حملة تستهدف وسائل الإعلام الروسية

نفى اتحاد الصحفيين الألمان (DJV) الذي دعا سابقا الهيئات المشرفة على وسائل الإعلام في البلاد إلى عدم إصدار ترخيص لقناة RT الروسية، وجود حملة في ألمانيا تستهدف وسائل الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، رد الاتحاد الألماني على النقد الذي وجهته وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من الشهر الماضي بهذا الشأن.

وقال رئيس اتحاد الصحفيين الألمان فرانك أوبيرال: "ممثلو وسائل الإعلام الروسية يمكنهم العمل بحرية داخل ألمانيا وتغطية الأحداث فيها".

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ووفقا له، فإن الاتحاد "يشارك عددا من الصحفيين الألمان الرأي بأن وسائل الإعلام الروسية في ألمانيا تنشر وجهات نظر الكرملين وتلحق الضرر بالديمقراطية".

وفي الوقت نفسه، لم يقدم رئيس اتحاد الصحفيين الألمان أي دليل على تصريحاته هذه.

وقال أوبيرال: "لا توجد حملة ضد وسائل الإعلام الأجنبية الروسية في ألمانيا، لا يوجد سوى انتقاد إجماعي لجوانب مختلفة من أساليب عملها".

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحفي في 31 يناير، بـ"تكثيف حملة واسعة النطاق في الصحافة الألمانية لتشويه سمعة نظيرتها الروسية"، لا سيما RT Deutsch وSputnik.

المصدر: RT