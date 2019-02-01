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ميركل تحذف صفحتها على فيسبوك التي يتابعها 2.5 مليون

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ميركل تحذف صفحتها على فيسبوك التي يتابعها 2.5 مليون
AFP
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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قررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حذف صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يتابعها من خلالها أكثر من 2.5 مليون مستخدم.

وأوضحت ميركل قرارها عبر رسالة فيديو نشرتها يوم الجمعة، بالقول إنها حتى وقت قريب كانت فتحت الحساب الشخصي بصفتها رئيسة لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الألماني (CDU)، قبل أن تترك هذا المنصب في نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها لم تعد ترى حاجة إلى الإبقاء على هذه الصفحة الشخصية.

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وقالت: "أنتم تعلمون أنني لم أعد رئيس CDU.. لذلك، سأقوم بحذف صفحتي على الفيسبوك".

وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في متابعة حياتها السياسية من خلال الشبكات الاجتماعية وخارجها، أوصت ميركل بالاشتراك في حساب الحكومة الفيدرالية الألمانية.

المصدر: تاس

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