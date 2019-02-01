زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جنوب المكسيك

ذكرت هيئة المسح الجولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر ضرب المناطق الجنوبية للمكسيك.

ووقع الزلزال بولاية تشاباس المكسيكية بالقرب من الحدود مع غواتيمالا. وقدرت هيئة رصد الزلازل المكسيكية قوته بـ 6.6 درجة.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار على نطاق واسع.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 68 كيلومترا قرب شواطئ المحيط الهادئ بجنوب المكسيك.

وتفيد الأنباء الواردة بأن الزلزال كان من الممكن الإحساس به في العاصمة المكسيكية، حيث تم إجلاء موظفين من بعض المباني، على الرغم من عدم وجود دمار، وكذلك في غواتيمالا والسلفادور.

المصدر: رويترز