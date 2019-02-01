ترامب: حان وقت العودة إلى الوطن من سوريا وأفغانستان

قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب إنه حان وقت العودة إلى الوطن والانسحاب من سوريا وأفغانستان.

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وغرد ترامب على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الجمعة: "تسلمت فوضى عارمة في ​سوريا​ وأفغانستان​، عبارة عن حروب لا نهاية لها مع إنفاق غير محدود وقتلى. خلال حملتي الانتخابية، قلت وبقوة إنه يجب أن تنتهي هذه الحروب في نهاية المطاف".

وأضاف: "ننفق 50 مليار ​دولار​ سنويا في أفغانستان، وقمنا بضربهم بقوة لدرجة أننا نتفاوض معهم اليوم للعودة إلى ما قبل 18 عاما".

وتابع: "سوريا كانت مليئة بعناصر "داعش" حتى وصلت أنا إلى الرئاسة، وسرعان ما دمرنا 100٪ من خلافة التنظيم، لكننا سنراقبه عن كثب".

I inherited a total mess in Syria and Afghanistan, the “Endless Wars” of unlimited spending and death. During my campaign I said, very strongly, that these wars must finally end. We spend $50 Billion a year in Afghanistan and have hit them so hard that we are now talking peace... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 février 2019

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "قد حان الوقت الآن للعودة إلى الوطن، وبعد سنوات عديدة علينا أن ننفق أموالنا بحكمة. يجب أن يكون بعض الأشخاص أذكياء!".

من جهته، تحدث الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر تطبيق "واتس اب" لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، عن جدية ترامب في الانسحاب من أفغانستان.

....after 18 long years. Syria was loaded with ISIS until I came along. We will soon have destroyed 100% of the Caliphate, but will be watching them closely. It is now time to start coming home and, after many years, spending our money wisely. Certain people must get smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 février 2019

وقال مجاهد: "تم التوصل إلى اتفاق على إطار عمل مبدئي (...) نأمل في حال تم تطبيقه واتخذ الجانب الأمريكي خطوات صادقة والتزم بها، أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الأمريكيين احتلالهم لأفغانستان. يبدو أن ترامب جدي في ما يصرح".

المصدر: RT+ أ ف ب