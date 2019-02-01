أوروبا بين نارين... موغيريني تناشد موسكو وواشنطن الحفاظ على معاهدة الصواريخ

ناشدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني موسكو وواشنطن، الحفاظ على معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي تحظر نشر الصواريخ برّا في أوروبا.

وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخاريست: "أمنيتنا ودعوتنا هي الحفاظ على المعاهدة مع تطبيقها كاملة من قبل الطرفين".

وأضافت أن الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي ستصدر بيانا مشتركا بهذا الشأن في غضون الساعات المقبلة.

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ومن المتوقع أن تعلن واشنطن اليوم عن تعليق التزامها بالمعاهدة المذكورة على خلفية اتهاماتها لموسكو بانتهاك شروط المعاهدة.

من جانبها، أكدت روسيا أنها لا تزال متمسكة بالمعاهدة، وأن لديها شكوكها في مدى التزام الولايات المتحدة بها.

كما ألقت اللائمة على واشنطن في تقويض المعاهدة بعد أن رفضت محاولات روسيا الحثيثة لحل الخلافات الصاروخية عبر المفاوضات.

المصدر: وكالات