الكرملين: بوتين يؤكد على ضرورة إيجاد حل دون تدخل خارجي في فنزويلا

أكد مجلس الأمن الروسي في اجتماع عقد اليوم الجمعة برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة إيجاد حل في فنزويلا بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "جرى بحث الوضع في فنزويلا، مع التأكيد مرة أخرى على ضرورة إيجاد حل للأزمة السياسية الداخلية من دون أي تدخل خارجي".

ووفقا لبيسكوف، فقد جرت كذلك مناقشة مفصلة لقضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، "في ضوء التحرك الأمريكي للخروج من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

المصدر: إنترفاكس