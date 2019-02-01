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ترامب يقارن بين ما يحدث في سوريا وفنزويلا والسعودية

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ترامب يقارن بين ما يحدث في سوريا وفنزويلا والسعودية
Reuters
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسك ناخبيه بضرورة سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف ترامب في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، مدافعا عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان: "عند انتخابي، أعلنت أننا سننهي هذه الحروب التي لا نهاية لها".

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ولدى محاولته تبرير موقفه المتصلب تجاه فنزويلا، قال: "تحدث هناك أمور مريعة".

وردا على سؤال عن عدم انتقاد واشنطن دولا أنظمتها متسلطة وبينها السعودية، قال ترامب: "شهدت السعودية حاليا الكثير من التحسن".

وتطرق ترامب إلى التناقض في بيانات هيئات الاستخبارات الأمريكية، وقال: "مدراء الهيئات الاستخباراتية، أكدوا أنه يتم تحريف تصريحاتهم بالكامل من قبل الإعلام".

المصدر: إنترفاكس

 

 

 

 

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