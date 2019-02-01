طهران ترحب بالحكومة اللبنانية الجديدة

رحبت طهران بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربة عن أملها في أن يؤسس تشكيل الحكومة اللبنانية لمرحلة جديدة من "التقارب السياسي" في لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم: "تشكيل الحكومة اللبنانية يعكس إرادة الشعب اللبناني ومسؤوليه لرسم معالم مستقبل لبنان بعيدا عن الضغوط والتدخلات الخارجية".

وأضاف: "إيران تدعم تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان وتأمل بأن يكون تشكيل الحكومة بداية لمرحلة جديدة للتقارب بين التيارات السياسية اللبنانية أكثر من أي وقت مضى، مما يمهد لمزيد من تطور لبنان ورفعته".

وأمس، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان بعد مشاورات صعبة استمرت قرابة 9 أشهر.

وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا بينهم 4 نساء، حيث كلفت ريا حسن بشغل حقيبة وزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ العالم العربي.

المصدر: وكالات