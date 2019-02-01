بالفيديو.. مناورة للبحرية الإسرائيلية تحاكي الهجوم على سفينة معادية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح البحرية أجرى مؤخرا مناورة في عرض البحر تحاكي التصدي لسفينة مفخخة، تهاجم منصات الغاز الإسرائيلية في المتوسط.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا التدريب الذي أطلق عليه "غضب البحر"، فريد من نوعه وهو الأول منذ 20 عاما.

وأوضحت أن 4 زوارق حربية شاركت في المناورة، ونفذت أعمال بحث عن الهدف المعادي بمساعدة طائرات هليكوبتر ووسائل متقدمة.

وأضافت أن الزوارق الأربعة أطلقت صواريخ "بحر- بحر" في آن واحد صوب الهدف ودمرته من مسافة 100 كيلومتر.

أكملت سفن الصواريخ التابعة لسلاح البحرية أمس تدريب #بحر_الغضب الذي يعتبر الأول من نوعه في البحرية الإسرائيلية حيث حاكت سفن الصواريخ هجوم واسع ضد سفينة معادية شكلت تهديدًا على مصالح #إسرائيل الاستراتيجية في البحر من خلال اطلاق عدد من صواريخ بحر بحر متقدمة. pic.twitter.com/Vf0dmblNJY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2019

وحسب قائد القوارب الصاروخية المشاركة في التدريبات، فإن "التمرين يهدف إلى معرفة قدرات البحرية، وفرض الوجود والتفوق البحري.. هناك أساطيل كثيرة نشرت في البحر المتوسط، وهذا الأمر يتطلب وجودا إسرائيليا أكبر وأوسع في المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

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وجرت التدريبات عشية مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس في مراسم تدشين مشروع "ليفياثان" في البحر المتوسط، أكبر حقل للغاز في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن التدريبات تأتي في ظل استمرار الخلاف اللبناني الإسرائيلي على الحدود المائية، وتحديدا على ما يعرف بـ"بلوك 9" المنطقة التي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية