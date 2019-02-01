غوايدو: عائلتي تعرضت للتهديد من الأمن الفنزويلي

أكد رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، تعرض عائلته للتهديد من الأجهزة الأمنية والاستخبارية في بلاده.

وحذر غوايدو "جميع الموظفين والمسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون اجتياز الخط الأحمر، والذين يعتقدون أنهم قادرون على التصرف بنذالة والتدخل في شؤون أسرته" من مغبة رده.

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وقال في حديث نقلته قناة "سي إن إن": "توجد قوانين مختلفة للسلوك في كل المجالات، بما فيها السياسة والرياضة، وحتى لدى المافيا يوجد قانون سلوك. وهناك قاعدة تقول، إن الأسرة مقدسة والزوجة مقدسة وهناك قدسية للأطفال، ولذا فلا يجوز تجاوز الخطوط الحمراء".

ونصح زعيم المعارضة الفنزويلية المسؤولين في بلاده، بالتفكير في مصير عائلاتهم، والتصرف كالرجال.

المصدر: إنترفاكس