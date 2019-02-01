اهتمام واسع في الغرب بمقطع اعتراض "سو - 27" روسية لمقاتلة للناتو

حظي مقطع الفيديو الذي صوّر لحظة اعتراض مقاتلة روسية من طراز "سو -27" مقاتلة تابعة لحلف الناتو، وإجبارها على الابتعاد عن طائرة حكومية روسية باهتمام واسع في الغرب.

ونشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاهد اندفاع "سو – 27" الروسية نحو مقاتلة للناتو في واقعة يعود تاريخها إلى شهر يونيو 2017، وحينها اقتربت مقاتلة لحلف شمال الأطلسي من طائرة حكومية روسية، وما أن حصل ذلك حتى فاجأتها مقاتلة "سو – 27"، وأجبرتها على الابتعاد فورا.

هذه العملية الاعتراضية القوية، أدهشت الكثير من متابعي الصحف الغربية، بما في ذلك "Daily Mail" و"The Aviationist"، وكتب أحدهم بانفعال قائلا: "يا إلهي. هذا جنوني".

وكتب آخر في نبرة اندهاش يصف ما قام به قائد المقاتلة الروسية بقوله: "داهمه على حين غرة.. كما لو أن قطا اندفع نحو فأر".

ولم ير بعض المعلقين أي عدوانية في تصرف الطيار الروسي، كما ذهبت بعض وسائل الإعلام الغربية، وقال أحدهم في هذا الشأن: "لا أرى أية عدوانية من جانب سو – 27"، فيما تساءل الكثير من القراء قائلين: "بحق السماء، ماذا يفعل الأمريكيون فوق بحر البلطيق؟".

وكتب أحدهم عارضا وجهة نظر جريئة مما حدث متسائلا: "مقاتلة أمريكية فوق البلطيق؟ هل ضلت طريقها؟ هي تحلق على بعد 6000 كيلو متر من الولايات المتحدة، ومباشرة على تخوم القواعد الروسية، ومع ذلك تلومون الروس؟ ماذا سيكون رد فعلكم لو حلقت طائرة ميغ قرب نيويورك؟".

المصدر: نوفوستي