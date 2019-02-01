الصين تتطلع لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده ستبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع روسيا.

وقال وانغ في حفل استقبال بوزارة الخارجية الصينية بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة: "في العام الجديد، ومع مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الصينية الروسية، سنعمل على تطوير شراكتنا الاستراتيجية رفيعة المستوى مع روسيا بشكل كامل".

وأشار وانغ إلى أن الصين سوف "تسعى جاهدة للتغلب على الخلافات مع الولايات المتحدة على أساس الاتفاقات المبرمة بين قادة البلدين".

جدير بالذكر أنه وبعد تصاعد الحرب التجارية بين الجانبين الأمريكي والصيني على نحو بات يهدد التجارة العالمية بأسرها، أعلنت بكين وواشنطن وقفهما "حرب الرسوم الجمركية" المتبادلة وهدنة 90 يوما لإطلاق محادثات مشتركة للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا التجارية العالقة بين البلدين.

المصدر: وكالات