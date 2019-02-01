ألمانيا تحظر تصميم نظام دفاع جوي مشترك مع أوكرانيا

حظرت الحكومة الألمانية على شركة Rheinmetall تصميم منظومة دفاع جوي صاروخية متنقلة، بشكل مشترك مع أوكرانيا.

وقال نائب مدير مؤسسة "أرسينال" للإنتاج الحربي في كييف ألكسندر كلوتشكو: "حاولنا في إحدى الفترات إنتاج منظومة متحركة من هذا النوع يمكنها أن تمنع بشكل كبير الهجمات المحتملة لطيران العدو على مواقعنا، لأن هذه المنظومات قادرة على التحرك من مكان إلى آخر وبالتالي التخفي. وهي قادرة على إسقاط العشرات من الطائرات الحربية المعادية، مما سيجعل الخصم يدرك أنه لن يفلت من العقاب ولن يتمكن من السيطرة على الجو بسهولة".

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وأشار إلى أن مؤسسته حاولت تصميم هذه المنظومات بالتعاون مع شركة Rheinmetall الألمانية، التي كان يجب أن تنتج الهيكل وكذلك أجهزة التصويب ومتابعة الهدف.

وقال: "لكن الأصدقاء في الحكومة الألمانية منعوا الشركة من التعاون مع أوكرانيا" وأضاف أن شركته ستواصل العمل بالتعاون مع مؤسسات محلية صغيرة.

وفي وقت سابق قال إيغور كوروتشينكو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية التي لا تزال تستخدم صواريخ سوفيتية انتهت صلاحيتها، باتت تشكل في حال اختبارها خطرا جسيما على الطائرات المدنية العابرة للمجال الجوي الأوكراني.

المصدر: نوفوستي