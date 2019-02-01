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ترامب: خسرت أموالا طائلة منذ أن توليت السلطة

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ترامب: خسرت أموالا طائلة منذ أن توليت السلطة
Reuters Jim Young
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منذ توليه منصب الرئاسة في الولايات المتحدة خسر الكثير من أمواله، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يزال يحب وظيفته.

وقال ترامب في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز": "خسرت الكثير من المال منذ توليت الرئاسة. إنها لا تجلب المال، وهي واحدة من أعظم الأنشطة الخاسرة. لكن لحسن الحظ، لا أحتاج إلى المال".

ولفت ترامب إلى أنه وبالرغم من خسارته الأموال لا يزال يحب وظيفته، مؤكدا عزمه الترشح لولاية ثانية في انتخابات العام القادم.

جدير بالذكر أن مجلة "فوربس" قدرت في لائحتها السنوية لأغنى 400 شخص في الولايات المتحدة، ثروة ترامب بـ3.1 مليار دولار، وصنفته في المرتبة 259 للعام الماضي 2018.

وفي 2015، وهو العام الذي أعلن فيه ترامب نيته الترشح للرئاسة، قدرت "فوربس" ثروته بـ4.5 مليار دولار وجاء في المرتبة 121، لكن خلال السنتين الماضيتين، تراجع صافي ثروته.

المصدر: نوفوستي

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