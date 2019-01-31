ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان
Reuters CHRIS KEANE
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان".
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن توصلت المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين وممثلي "طالبان" إلى اتفاق بشأن خطوط عريضة لاتفاق سلام في أفغانستان.
وأعلن مسؤولون في "طالبان" أن مسودة الاتفاق تقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرا، لكن مسؤولين أمريكيين نفوا وجود أي جدول زمني للانسحاب من البلاد.
من جهة أخرى، تشير التقارير الإعلامية إلى عدم وجود أي مؤشرات على قبول "طالبان" المطالب الأمريكية الرئيسية.
المصدر: رويترز
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