دول الاتحاد الأوروبي تقرر تشكيل مجموعة اتصال حول أزمة فنزويلا

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه اتخذوا قرارا لبدء العمل على تشكيل مجموعة اتصال خاصة بفنزويلا.

وقالت موغيريني، خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخاريست، إنهم "دعوا إلى تشكيل مجموعة اتصال دولية لتسوية الأزمة في فنزويلا" من خلال إجراء انتخابات جديدة في البلاد.

وشددت موغيريني على أن المجموعة، التي ستدخل ضمن تشكيلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبوليفيا والإكوادور، ستستمر أعمالها الخاصة بإيجاد حل للأزمة الفنزويلية خلال 90 يوما، مشيرة إلى أن "تحديد هذه الفترة مرتبط بضرورة وضع حدود زمنية واضحة لحل النزاع".

وأوضحت موغيريني أن "مجموعة الاتصال الخاصة بفنزويلا ستسهم في إعداد إجراء انتخابات رئاسية جديدة وستنعقد الجلسة الأولى لها في الأسبوع المقبل".

وأشارت موغيريني إلى ضرورة تجنب وصف مطالبة الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات في فنزويلا بالإنذار "لأن هذا الأسلوب يتناقض مع الثقافة السياسية" للمنظمة.

وشددت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد "يدعم بشكل كامل الجمعية الوطنية في فنزويلا وزعيمها" خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد يوم 23 يناير، باعتبارها "المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا وتجب حمايتها".

وأكدت موغيريني مع ذلك على أن دول الاتحاد الأوروبي تلتزم بموقف واحد حول "ضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وحل النزاع سلميا"، وأضافت مشددة: "إننا موحدون في سعينا إلى تجنب أي حل للنزاع عسكريا أو باستخدام العنف".

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي قد ينظر خلال الأيام المقبلة في فرض عقوبات جديدة على فنزويلا حال غياب "تطور إيجابي للوضع"، مؤكدة مع ذلك استعداد دول المنظمة لتوسيع المساعدات الإنسانية لسكان البلاد.

المصدر: وكالات