أكاديمي إسرائيلي: هذه النتيجة يجب أن تقض مضجعنا!

دفعت خلاصة استطلاع أجري في إسرائيل أكاديميا قانونيا إلى القول إن هذه النتيجة يجب أن تقض مضجع قيادة البلاد، وأن تدق ناقوس الخطر حيال المواقف العنصرية التي أظهرتها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن استطلاع رأي أجرته الكلية الأكاديمية "أونو" أظهر العديد من المواقف العنصرية حيال قضايا عديدة، من ذلك أن نصف الشباب اليهود يرفضون أن يمثل عربي إسرائيل في مسابقة الغناء الشهيرة "اليوروفيجن".

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كما سجل الاستطلاع أن هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ في أوساط الشباب اليهود المتدينين، لتصل إلى 72%.

وأظهرت نتائج هذا الاستطلاع أن نسبة مماثلة من هذه الشريحة تعتقد أن اليهودي أكثر كفاءة من العربي لتولي منصب قاض، فيما رأى 60% ممن شاركوا في الاستطلاع "وجوب منح المساواة لليهود والعرب على حد سواء".

وفي هذا الشأن، عقّب البروفيسور يوفال البشان، عميد كلية "أونو" الحقوقية قائلا: "إن هذه النتائج يجب أن تقض مضاجع قيادة الدولة ولا سيما الدينية، وأن تدق ناقوس الخطر حيال المواقف العنصرية الواردة في الاستطلاع".

المصدر: مكان