المركزي الروسي لا يخزن الذهب الفنزويلي

نفت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيؤولينا صحة الأنباء التي تتحدث عن أن فنزويلا كانت تحتفظ باحتياطي ذهبها في روسيا.

وقالت نابيؤولينا للصحفيين اليوم الخميس، مجيبة عن سؤال في هذا الخصوص: "لا تتوافق هذه المعلومات مع الواقع".

وسبق أن صرح النائب في البرلمان الفنزويلي، خوسيه غيرا، بأن طائرة من نوع بوينغ 777 تتبع للخطوط الجوية الروسية حطت، يوم الاثنين الماضي، في مطار كاراكاس، بغرض نقل 20 طنا من الذهب، أي حوالي خمس احتياطيات الدولة.

وأفادت لاحقا صحيفة "نوفايا زاغيتا" الروسية بأن طائرة روسية أخرى من طراز بوينغ 757 أقلعت من موسكو الثلاثاء الماضي، وعلى متنها الذهب الفنزويلي الذي كانت تخزنه موسكو. وتوقفت الطائرة في دبي، حيث تم تبادل الذهب لحاويات تحتوي على الأوراق النقدية بقيمة أكثر من 1.2 مليار يورو، ومن ثم واصلت الطائرة طريقها لتحبط في فنزويلا، بحسب الصحيفة.

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المصدر: وكالات