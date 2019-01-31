فلاديمير زيلينسكي يتصدر قائمة المرشحين لرئاسة أوكرانيا

قبل شهرين من انتخابات الرئاسة الأوكرانية، كشف استطلاع حديث لآراء الناخبين تصدر الفنان الاستعراضي فلاديمير زيلينكسي قائمة المرشحين المكونة من 26 شخصا، بينهم الرئيس الحالي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة "ريتينغ" للبحوث الاجتماعية أن زيلينسكي الذي رشحه حزبه "خادم الشعب"، تقدم بفارق ضئيل لا يتجاوز 1 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع على زعيمة حزب "باتكيفشينا" (الوطن) يوليا تيموشينكو، التي حلت في المرتبة الثانية.

وأيد زيلينكسي 19 بالمئة من الناخبين الذين عبروا عن اعتزامهم المشاركة في اختيار رئيس جديد للبلاد في الـ31 من مارس المقبل، فيما حصلت تيموشينكو على 18.2 بالمئة من الأصوات.

وتبين من الاستطلاع أن زيلينكسي يحظى بالقدر الأكبر من الدعم الشعبي في شرق وجنوب أوكرانيا، في حين يتعاطف سكان الغرب والشمال مع تيموشينكو.

واحتل رئيس أوكرانيا الحالي، بيترو بوروشينكو، المرتبة الثالثة بـ15 بالمئة من الأصوات، يليه زعيم حزب "المنصة المعارضة"، يوري بويكو، ويأتي في ختام قائمة المرشحين الخمسة الأوفر حظا وزير الدفاع الأوكراني الأسبق، أناطولي غريتسينكو.

وأعرب 44 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع عن عزمهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، مقابل 35 بالمئة ترددوا في مشاركتهم في الانتخابات.

وهذا الترشح الأول للفنان الكوميدي زيلينكسي للانتخابات الرئاسية.

المصدر: وكالات