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لندن: قد نؤخر موعد "بريكست" لحين إقرار تشريعات ضرورية

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لندن: قد نؤخر موعد
Globallookpress
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت (صورة أرشيفية)
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رجحت وزارة الخارجية البريطانية إمكانية تأخير موعد "بريكست" إلى ما بعد التاريخ المحدد له في 29 مارس، وذلك حتى يتم التصويت على القوانين الضرورية لتنفيذه.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: "إذا توصلنا في نهاية المطاف إلى المصادقة على اتفاق في الأيام التي تسبق 29 مارس، قد نحتاج لمزيد من الوقت لإقرار التشريعات الضرورية".

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وتابع: "لكننا إذا تمكنا من إحراز تقدم في وقت أبكر، فقد لا يكون ذلك ضروريا. لا يمكننا أن نعرف في المرحلة الراهنة أيا من هذين السيناريوهين قد يتحقق".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإنه ينبغي أن تصادق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى على أي طلب للتأجيل.

المصدر: أ ف ب

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