ستولتنبيرغ: استعدوا للعيش بدون معاهدة الصواريخ

أعلن السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، أنه يجب على العالم أن يكون مستعدا، للعيش بدون معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال ينس ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس: "نشرت روسيا في أوروبا، صواريخ SSC-8(Novator 9M729 منتهكة بذلك بنود المعاهدة. هذه الصواريخ، يمكنها حمل رؤوس نووية والوصول إلى المدن الأوروبية، ومن الصعب كشفها ومتابعتها. وفي ديسمبر، خلال لقاء وزراء دفاع الناتو، أعلنت الولايات المتحدة، أنها تعطي روسيا مهلة 60 يوما للعودة إلى الالتزام ببنود المعاهدة. هذه المهلة ستنتهي بعد يومين".

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وأضاف أمين عام الناتو: "للأسف نحن لا نرى أي علامات للتقدم الحاسم في هذا الموضوع. يجب أن تكونوا مستعدين لأن يبقى العالم بدون معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

المصدر: إنترفاكس