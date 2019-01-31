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واشنطن ترجح إعلان تعليق الالتزام بمعاهدة الصواريخ مع روسيا

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واشنطن ترجح إعلان تعليق الالتزام بمعاهدة الصواريخ مع روسيا
Reuters
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رجحت نائب وزير الخارجية الأمريكي أن تعلن بلادها تعليق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا في غضون أيام، بعد فشل محادثات ثنائية في إحراز أي تقدم يذكر.

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وقالت أندريا تومسون نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي: "ما زال الروس لا يقرون بانتهاك المعاهدة، لكن الدبلوماسية لا تنتهي أبدا" مرجحة إجراء المزيد من المناقشات.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن اللقاء مع تومبسون، لم يحقق أي تقدم في الحفاظ على معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مؤكدا أنه يستحيل بحث هذه القضية مع الجانب الأمريكي في ظل محاولات ابتزاز روسيا.

المصدر: وكالات 

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