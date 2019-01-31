موسكو قلقة لاستمرار الإرهابيين في محاولات إخراج مسرحية استخدام الكيميائي ضد المدنيين في سوريا

خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، أشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية إلى قلق موسكو إزاء ما تشهده إدلب السورية، كما تطرقت للأزمة في فنزويلا وحذرت من خطر اندلاع نزاع مسلح واسع هناك.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:

الإرهابيون في إدلب يقصفون المناطق المجاورة يوميا ويحشدون قواتهم قرب خطوط التماس مع الجيش السوري

موسكو تدعو واشنطن لسحب قواتها بأسرع ما يمكن من التنف السورية وتسليمها لدمشق

خطر اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق في فنزويلا لا يزال قائما

موسكو تعرب عن استعدادها للانخراط في آلية وساطة من أجل تسوية الأزمة الفنزويلية

موسكو تدعو المجتمع الدولي لتقييم تبعات العقوبات النفطية الأمريكية ضد فنزويلا

أكدنا أن دعمنا لفنزويلا هو للحفاظ على الدولة ويوجد تدخل خارجي لإشعال أزمة هناك

واشنطن تمنع المعارضة الفنزويلية من فتح حوار مع الحكومة ما يحول دون التوصل إلى حل داخلي للأزمة

يتبع...