غوايدو يعلن عن خطته لإخراج فنزويلا من أزمتها

كشف خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي نصّب نفسه رئيسا لفنزويلا، أنه سيعلن في القريب عن خطة تبنّاها وفريقه لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

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وكتب غوايدو على حسابه "تويتر": "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرا، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانية، ونعيد الخدمات العامة ونتغلب على الفقر. نحن نعرف كيف نحقق ذلك".

¡Mañana presentaremos el #PlanPaís para Venezuela!



Trabajaremos para estabilizar la economía, atender la emergencia humanitaria de inmediato, rescatar los servicios públicos y superar la pobreza. Sabemos cómo lograrlo y hay talento venezolano para hacerlo posible. pic.twitter.com/RwXHqsp9AM — Juan Guaidó (@jguaido) 30 января 2019 г.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بالتعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليين أنصار غوايدو، معتبرا أن الكفاح من أجل الحرية قد بدأ.

وكتب ترامب على "تويتر": "تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرية بدأ!".

....Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 января 2019 г.

المصدر: وكالات