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غوايدو يعلن عن خطته لإخراج فنزويلا من أزمتها

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غوايدو يعلن عن خطته لإخراج فنزويلا من أزمتها
Reuters
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كشف خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي نصّب نفسه رئيسا لفنزويلا، أنه سيعلن في القريب عن خطة تبنّاها وفريقه لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

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وكتب غوايدو على حسابه "تويتر": "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرا، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانية، ونعيد الخدمات العامة ونتغلب على الفقر. نحن نعرف كيف نحقق ذلك".

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بالتعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليين أنصار غوايدو، معتبرا أن الكفاح من أجل الحرية قد بدأ.

وكتب ترامب على "تويتر": "تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرية بدأ!".

المصدر: وكالات 

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