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ذاب الثلج وبان المرج.. لا الساقط رئيس ولا المكان تشاد!

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ذاب الثلج وبان المرج.. لا الساقط رئيس ولا المكان تشاد!
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تداولت مواقع عربية على نطاق واسع مقطع فيديو قيل إنه يرصد لحظة تهاوي منصة الرئيس التشادي إدريس ديبي بعد أن تعوذ من الشيطان الرجيم، إلا أن تتبع الخبر أكد أن لا علاقة لتشاد بالحادثة.

وعلى الرغم من أن حالة المشاهد الفنية كانت سيئة، بحيث يتعذر تمييز ملامح الرئيس التشادي إدريس ديبي، إلا أن عدة إشارات ناقضت هذه الرواية، من بينها اختلاف مظهر وسلوك المتحدث الرئيس على المنصة عما عُرف عن الرئيس إدريس ديبي، الشخصية العسكرية الحازمة والمهيمنة، إضافة إلى عدم وجود حراسات رئاسية، وغياب علم دولة تشاد، ووجود علم بديل لا يمت له بصلة.

وبعد رصد، تبين أن هذا السقوط المدوي حصل في نيجيريا خلال حملة انتخابية للحزب الديمقراطي الشعبي في منطقة جيفا بولاية كيبي الواقعة أقصى شمال غرب البلاد.

وعلّقت بهذه المناسبة، لوريتا أونوتشي، مساعدة رئيس نيجيريا محمد بخاري لشؤون مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى تهاوي منصة الحزب الديمقراطي الشعبي بجميع من فيها، لافتة أيضا إلى أن بين هؤلاء "Isah Muhammad Galaudi"، المرشح لمنصب المحافظ، إضافة إلى رئيس الأركان السابق "Bukola Saraki".

مساعدة رئيس نيجيريا تمنت السلامة لكل من طالته هذه الحادثة، ودعت لهم بالخير، لكنها أضافت إلى ذلك قولها: "لا يمكننا تسليم أمتنا بعد الآن"، وأردفت في هذا السياق "نيجيريا في أيد أمينة".

المصدر: تويتر + inemac.com

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