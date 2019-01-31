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القوات الخاصة السعودية تتسلح بالصاعد الكوري

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القوات الخاصة السعودية تتسلح بالصاعد الكوري
AFP
قوات خاصة- صورة من الأرشيف
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صدرت شركة كودوكت (KODUCT) الكورية الجنوبية إلى القوات الخاصة السعودية أجهزة صاعد إلكتروني بنحو مئة ألف دولار.

وقال مسؤول في مجلس بلدية بوسان الكورية الجنوبية، إن قيمة الصفقة بلغت 100 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة تسعى حاليا لتوقيع عقد آخر لتصدير نظام ذكي لإدارة الأسلحة النارية بقيمة مليون دولار إلى السعودية.

وأضاف: "الفضل في تصدير كودوكت منتجاتها إلى الرياض يعود إلى النشاط الترويجي والتسويقي للشركة عبر مشاركتها في مختلف المعارض بالتعاون مع مركز الابتكار الدفاعي في مدينة بوسان"، مؤكدا أن "المدينة لن تدخر جهودها في توسيع أسواق الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة فيها".

والصاعد هو جهاز تستخدمه القوات الخاصة في الجيش والشرطة وقوات المطافئ لعمليات الإنقاذ أو التسلل، للصعود والنزول من الأماكن المستهدفة بواسطة الحبل بصورة آلية.

المصدر: يونهاب

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