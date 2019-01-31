بومبيو يدعو الجيش الفنزويلي لحماية الشعب من رئيسه

ناشد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القوات المسلحة الفنزويلية حماية الشعب من "قمع" رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وقال مايك بومبيو على تويتر: "لا يزال قمع مادورو مستمرا، وفي الوقت الذي يطالب فيه الفنزويليون بالديمقراطية اليوم، ندعو من جانبنا القوات المسلحة وقوات الأمن الفنزويلية إلى حماية جميع الفنزويليين، والمواطنين الأمريكيين والأجانب... نحن مع شعب فنزويلا".

#Maduro’s repression continues. As Venezuelans demand democracy today, we call on the Venezuelan military and security forces to protect all Venezuelans, as well as U.S. and foreign citizens. We stand with the people of #Venezuela. #EstamosUnidosVE#TúTambiénTienesRazonespic.twitter.com/2tiP0cvWlu — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 января 2019 г.

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وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت الاحتجاجات بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية، ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد.

وتشهد مختلف مناطق فنزويلا مظاهرات معادية وموالية للرئيس مادورو.

المصدر: إنترفاكس