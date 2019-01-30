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كاراكاس: الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه لمادورو

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كاراكاس: الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه لمادورو
Twitter@CancilleriaVE
نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، توماس كويزي كوارتي، يلتقي سفير فنزويلا لدى إثيوبيا، موديستو رويس
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أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الإفريقي أكد دعمه لرئيس فنزويلا القائم، نيكولاس مادورو.

وأفادت الوزارة في تغريدة على صفحتها في تويتر بأن نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، توماس كويزي كوارتي، عبر لسفير فنزويلا لدى إثيوبيا، موديستو رويس، أثناء لقائهما في أديس أبابا، عن تضامن منظمته "مع شعب فنزويلا ودعمه للرئيس الدستوري، نيكولاس مادورو".

ويتخذ الاتحاد الذي يضم 55 دولة إفريقية العاصمة الإثيوبية مقرا له.

وفي 23 يناير أعلن خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي (والذي ألغت المحكمة العليا للبلاد، قبل يومين من ذلك، تعيينه في هذا المنصب) نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة. وفي اليوم ذاته أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحذت حذو واشنطن في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك)، ومنظمة الدول الأمريكية ودول أخرى عدة.

وأعلنت الدول الأوروبية، ومن بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا، أنها ستعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا إذا لم يعلن الرئيس القائم نيكولاس مادورو عن إجراء انتخابات في غضون 8 أيام.

وأكدت روسيا وبيلاروس وبوليفيا وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور وتركيا دعمها لمادورو. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى حوار بين المعارضة الفنزويلية والسلطة لتسوية الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

المصدر: تاس

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