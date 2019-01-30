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واشنطن تحذر مادورو من ارتكاب أي "حماقة" ضد غوايدو

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واشنطن تحذر مادورو من ارتكاب أي
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المبعوث الأمريكي لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز
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حذر المبعوث الأمريكي لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من ارتكاب اي "حماقة" ضد رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو.

وقال أبرامز للصحفيين، اليوم الأربعاء إن "سلامة الرئيس المؤقت غوايدو تثير قلقا"، مضيفا أن "النظام لم يعمل ضده خلال فترة معينة، وآمل بأن سبب ذلك هو أنهم يدركون بأنه يتمتع بتأييد أغلبية الفنزويليين".

وتابع أن أي خطوة ضد غوايدو من قبل السلطات الفنزويلية ستكون "حماقة كبرى".

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وكانت المحكمة العليا الفنزويلية قد أصدرت قرارا بحظر السفر على خوان غوايدو وتجميد حساباته المصرفية، وذلك على ذمة التحقيقات في أعمال العنف في البلاد التي اندلعت منذ 22 يناير الجاري.

من جانبه، قال غوايدو إنه لا يقلل من شأن اعتقاله المحتمل، وهذا الأمر وارد ولا يفاجئه.

المصدر: رويترز

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