عقوبات أمريكية على شركة نفط من نيكاراغوا تتعامل مع فنزويلا

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون عن فرض عقوبات على شركة نفط من نيكاراغوا بسبب تعاملاتها مع فنزويلا.

وكتب بولتون في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "من خلال فرض العقوبات على PdVSA (شركة النفط الحكومية الفنزويلية) فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا على شرك "ألبانيسا" من نيكاراغوا".

Through sanctioning PdVSA, the United States has also sanctioned Nicaragua’s ALBANISA, the government’s joint venture with PdVSA and slush fund of the corrupt regime of Daniel Ortega. — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 30, 2019

وأشار بولتون إلى أن "ألبانيسا" هي شركة حكومية مشتركة مع PdVSA، ووصفها بـ "صندوق خفي لنظام (رئيس نيكاراغوا) دانييل أورتيغا".

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وكان بولتون قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، وتجميد أصولها على الأراضي الأمريكية بحجم 7 مليارات دولار، وذلك على خلفية تصعيد الأزمة في فنزويلا، حيث نصب رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا للدولة، واعترفت به الولايات المتحدة بهذه الصفة.

المصدر: RT