كارثة القاربين قبالة جيبوتي.. عدد الضحايا يتخطى 40 شخصا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا في حادث غرق قاربين يقلان مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، الثلاثاء، بلغ 43، فيما جرى إنقاذ 16 شخصا من الغرق.

وأفادت مهمة منظمة الهجرة في جيبوتي والتي مقرها منطقة أوبوك (شمال شرقي البلاد)، بأن جثث 38 من الضحايا تم انتشالها من البحر منذ صباح اليوم الأربعاء، وذلك إضافة إلى 5 قتلى (3 رجال وامرأتان) عُثر على جثثهم أمس.

وأوردت المنظمة أن قاربين انقلبا قبالة سواحل غودوريا، وهي بلدة صغيرة في منطقة أوبوك، حيث عثر فريق من قوات الدرك توجه إلى مكان الحادث عقب بلاغ من الأهالي، على ناجيين، أحدهما شاب في 18 من عمره. وقال إنه كان على متن أحد القاربين مع حوالي 130 مهاجرا آخرين.

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وقالت مديرة مهمة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي، لاليني فيراسامي، إن القاربين، اللذين كانا مكدسين بمهاجرين معظمهم من إثيوبيا، أبحرا وسط أمواج عاتية وانقلبا بعد مغادرة جيبوتي بفترة وجيزة.

وأضافت أن خفر السواحل في جيبوتي يواصلون البحث عن ناجين، مشيرة إلى أنه بخلاف تقدير المنظمة التقريبي ليس معروفا بالتحديد عدد المهاجرين المفقودين.

وذكرت فيراسامي أن "هذا الحادث المأساوي يظهر المخاطر التي يواجهها مهاجرون ضعفاء وهم يبحثون عن حياة أفضل".

ويبحر عدة آلاف من المهاجرين سنويا من منطقة القرن الإفريقي باستخدام قوارب تنطلق من جيبوتي على أمل العبور إلى شبه الجزيرة العربية بحثا عن عمل.

المصدر: موقع المنظمة الدولية للهجرة + رويترز