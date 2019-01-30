 
مباشر

قاسمي لـRT: سنعيد النظر في الاتفاق النووي إذا لم تفِ الدول بالتزاماتها

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/le54

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن بلاده سنعيد النظر في الاتفاق النووي، في حال لم تفِ الدول الغربية بالتزاماتها.

وقال قاسمي في حديث لبرنامج "قصارى القول" في قناة RT، "نتعامل بنيات حسنة رغم تأخر الدول الأوروبية بشأن آلية التعامل المالي مع بلادنا".

وأضاف، "نسعى لتجاوز الآثار المدمرة للعقوبات الأمريكية على إيران".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. "مخزن الاستخبارات السعودية" بندر بن سلطان يتحدث بعد صمت طويل