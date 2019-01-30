قاسمي لـRT: سنعيد النظر في الاتفاق النووي إذا لم تفِ الدول بالتزاماتها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن بلاده سنعيد النظر في الاتفاق النووي، في حال لم تفِ الدول الغربية بالتزاماتها.

وقال قاسمي في حديث لبرنامج "قصارى القول" في قناة RT، "نتعامل بنيات حسنة رغم تأخر الدول الأوروبية بشأن آلية التعامل المالي مع بلادنا".

وأضاف، "نسعى لتجاوز الآثار المدمرة للعقوبات الأمريكية على إيران".

المصدر: RT