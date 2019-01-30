ترامب على تويتر: استنتاجات الاستخبارات بشأن إيران ساذجة وسلبية

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، استنتاجات أجهزة الاستخبارات الوطنية في تقديرها لحجم التهديدات الناجمة عن إيران.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، كتب ترامب: "رجال الاستخبارات يبدون ساذجين وسلبيين للغاية في تقديرهم لمخاطر إيران. إنهم يخطئون! عندما أصبحتُ رئيسا، كانت إيران تزرع الفوضى في كل الشرق الأوسط وخارجه".

....a source of potential danger and conflict. They are testing Rockets (last week) and more, and are coming very close to the edge. There economy is now crashing, which is the only thing holding them back. Be careful of Iran. Perhaps Intelligence should go back to school! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وتابع: "منذ انتهاء الصفقة النووية الإيرانية الرهيبة تغيروا (الإيرانيون) كثيرا، لكنهم ما زالوا مصدرا لخطر محدق ونزاع محتمل. إنهم يجربون صواريخ وأشياء أخرى، وباتوا قريبين جدا من الحافة. والشيء الوحيد الذي يكبح جماحهم هو انهيار اقتصادهم. احذروا إيران. ربما على رجال الاستخبارات الذهاب إلى المدرسة من جديد!"

المصدر RT