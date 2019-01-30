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ترامب على تويتر: استنتاجات الاستخبارات بشأن إيران ساذجة وسلبية

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ترامب على تويتر: استنتاجات الاستخبارات بشأن إيران ساذجة وسلبية
Globallookpress Ron Sachs
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، استنتاجات أجهزة الاستخبارات الوطنية في تقديرها لحجم التهديدات الناجمة عن إيران.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، كتب ترامب: "رجال الاستخبارات يبدون ساذجين وسلبيين للغاية في تقديرهم لمخاطر إيران. إنهم يخطئون! عندما أصبحتُ رئيسا، كانت إيران تزرع الفوضى في كل الشرق الأوسط وخارجه".

وتابع: "منذ انتهاء الصفقة النووية الإيرانية الرهيبة تغيروا (الإيرانيون) كثيرا، لكنهم ما زالوا مصدرا لخطر محدق ونزاع محتمل. إنهم يجربون صواريخ وأشياء أخرى، وباتوا قريبين جدا من الحافة. والشيء الوحيد الذي يكبح جماحهم هو انهيار اقتصادهم. احذروا إيران. ربما على رجال الاستخبارات الذهاب إلى المدرسة من جديد!"

المصدر RT

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