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طائرة تجسس أمريكية تقترب من حميميم

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طائرة تجسس أمريكية تقترب من حميميم
Reuters Darrin Zammit Lupi
طائرة تجسس أمريكية
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قامت طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية، من طراز P-8A بوسيدون، مضادة للغواصات، برحلة استطلاعية طويلة الأمد بالقرب من الساحل السوري وقاعدتي حميميم وطرطوس.

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وذكر موقع Plane Radar، أن طائرة التجسس الأمريكية هذه أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت على ارتفاع 4.7 كلم، على مدى ساعة تقريبا فوق المنطقة القريبة من الساحل السوري، وكانت تقترب بشكل دوري من قاعدة حميميم الجوية الروسية وقاعدة الدعم المادي والتقني البحرية الروسية في طرطوس.

وفي الفترة الأخيرة، زادت طائرات الاستطلاع الأجنبية، المأهولة والمسيرة بدون طيار، تحليقاتها بالقرب من الحدود الروسية في القرم وإقليم كراسنودار والبلطيق، وبالقرب من السفن الحربية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وخلال العام الماضي، سجلت وزارة الدفاع الروسية وتابعت تحليق أكثر من 980 ألف هدف جوي أجنبي، بما في ذلك حوالي 3 آلاف طائرة حربية أجنبية، من بينها أكثر من ألف طائرة استطلاع وتجسس.

المصدر: نوفوستي

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