CNBC: الصين وروسيا يمكنهما تعطيل عمل المنشآت الأمريكية

عقد مجلس الشيوخ الأمريكي، جلسة شارك فيها ممثلو وكالات الاستخبارات الأمريكية الرئيسية، خصصت لبحث التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد.

وقالت قناة CNBC التلفزيونية، إن الاستخبارات تخشى من أن روسيا والصين، باتتا قادرتين على شن هجمات إلكترونية ضد المنشآت الرئيسية في البنى التحتية الأمريكية الأساسية، وإن إيران وكوريا الشمالية، يمكن أن تقوما بتقليد روسيا والصين، و "ممارسة التجسس وسرقة البيانات والأموال في الفضاء الإلكتروني الأمريكي".

وجرى خلال اللقاء، بحث خطط الإدارة الأمريكية في التصدي لهذه التهديدات.

وخلال ذلك، تم تقديم التقرير السنوي للمخابرات الأمريكية، الخاص بتقييم التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة. وفيه جاء أن الصين ، "حسنت" إمكاناتها الهجومية الإلكترونية وقدرتها على تنفيذ حملات لممارسة التأثير، بما في ذلك "تشويه المعلومات على الإنترنت، والتأثير على وجهات نظر الصينيين، وربما حتى على الأمريكيين".

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ووفقا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ، تواصل روسيا استخدام الشبكات الاجتماعية لنشر النفوذ، وزعم أن ذلك جرى خلال انتخابات 2018 (التكميلية للكونغرس الأمريكي)، وأشار إلى أن موسكو تطور هذا التكتيك، وأخذت دول أخرى بتقليدها، على سبيل المثال، إيران، وفقا للتقرير، قامت في نهاية عام 2016 - بداية عام 2017 ، بهجمات سبرانية (إلكترونية) مدمرة ضد أنظمة الكمبيوتر في الحكومة والقطاع الخاص في السعودية.

المصدر: RT