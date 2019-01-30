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الكرملين يعلق على "الحديث على انفراد" بين بوتين وترامب

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الكرملين يعلق على
Reuters Marcos Brindicci
بوتين وترامب خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 30 نوفمبر 2018
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علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على مزاعم صحيفة بريطانية، بأن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، تحدثا على انفراد في قمة مجموعة العشرين ببوينس آيرس.

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وقال دميتري بيسكوف، ردا على سؤال، هل فعلا تحدث الرئيسان بدون مترجم وهل هناك أساس لهذه الهستيريا في وسائل الإعلام: "عادة لا يكون هناك مبرر للهستيريا في وسائل الإعلام. أما في الحالات المتعلقة بترامب، فهناك دائما نهج هستيري لا يعتمد على شيء حقيقي".

وأضاف ممثل الكرملين القول: "أما بخصوص برنامج إقامة بوتين في الأرجنتين – فيمكن القول، إن الرئيس بوتين، أجرى العديد من اللقاءات السريعة العرضية، في كواليس القمة. ولا يهمنا بتاتا من كان برفقة مترجم أو لم يكن. المهم جدا بالنسبة لنا، هو أن مترجم الرئيس بوتين، كان دائما معه. هذا هو عملنا، وهنا يسود لدينا النظام والاستقرار التام".

المصدر: RT

 

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