روحاني: أمريكا سبب مشاكلنا ومن غير العدل اتهام الحكومة بالتقصير

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن المشاكل الأساسية، التي تعيشها إيران سببها مؤامرات أمريكا، مضيفا أنه من غير العدل اتهام الحكومة الإيرانية بالتقصير.

وأوضح روحاني في كلمة ألقاها صباح اليوم الأربعاء، عند تجديده للعهد أمام ضريح قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني، بالعاصمة طهران، أن الولايات المتحدة خسرت حربها السياسية والقانونية ضد إيران، فلجأت إلى شن حرب اقتصادية.

وردا على منتقدي الاتفاق النووي، قال روحاني: "على الرغم من أن إيران كانت تعلم بأن أمريكا ليست جديرة أساسا بالثقة بها، إلا أننا دخلنا في مفاوضات ... لكننا نقول إن أساس الاتفاق (الذي انسحبت منه الولايات المتحدة) كان في صالح البلاد".

وأكد روحاني أن جميع دول العالم، عدا عدة دول، وقفت إلى جانب إيران في مواجهة المؤامرات الأمريكية.

المصدر: RT + وكالات