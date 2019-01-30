مادورو يدعو الأمريكيين لمنع ترامب من تحويل فنزويلا لفيتنام ثانية

اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الإدارة الأمريكية بالسعي إلى تحويل فنزويلا لفيتنام ثانية في أمريكا اللاتينية، وأبدى استعداده للحوار مع معارضيه بوساطة دولية.

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وجاء تصريح مادورو من خلال تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها: "أيها الأمريكيون أطلب مساعدتكم لمنع تدخل إدارة وحكومة الرئيس دونالد ترامب في شؤوننا، والذي يعتزم أن يحول فنزويلا إلى فيتنام في أمريكا اللاتينية".

وأضاف متوجها إلى الشعب الأمريكي قائلا: "لا تدعوا ترامب يفعل ذلك".

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي"الروسية قبل ذلك، قال الرئيس الفنزويلي الشرعي مادورو: "إنني مستعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة حيث يمكننا أن نتحدث عن مصلحة فنزويلا - من أجل العالم ومستقبله".

وفي معرض حديثه عن إمكانية إشراك وسطاء دوليين، أشار مادورو إلى أن "هناك العديد من الحكومات والمنظمات في العالم التي تبدي مخاوفها الصادقة بشأن ما يحدث في فنزويلا، ودعت إلى الحوار".

وقال الرئيس مادورو في مقابلته مع نوفوستي: "إن المفاوضات حول الوساطة الدولية فيما يتعلق بالحالة في فنزويلا جارية، ويمكن حل هذه المسألة في الساعات القادمة".

وأوضح أنه في هذه المرحلة "نحن نتحدث عن المفاوضات الخاصة والمحادثات الهاتفية بين الرؤساء ووزراء الخارجية .. وزير خارجيتنا (جورج أرياس) نشط للغاية. نأمل أن تكون هناك نتائج جيدة في الساعات القادمة".

وبدأت في فنزويلا، يوم 21 يناير، احتجاجات جماهيرية ضد الرئيس الحالي، مادورو. وفي 23 يناير ، نصّب رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة وسارعت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بعد دقائق للاعتراف به، بينما دعمت روسيا ودول أخرى مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.

المصدر: نوفوستي