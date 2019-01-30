مادورو يصف بولتون بـ"الطفولية والسذاجة والغباء"

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، تصرف "بطفولية ساذجة" فيما يتعلق بموضوع دفتر الملاحظات.

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وتابع مادورو: "ما فعله جون بولتون كان أمرا طفوليا جدا، هذا تهريج. خرج بولتون متأبطا دفتره ليقرأ الجميع (ما مكتوب في دفتر ملاحظاته)، وكأنه الرئيس الأمريكي جون بولتون، سيرسل قوات إلى كولومبيا. هذا هراء، هذا تهريج. حتى البيان الرسمي للحكومة الكولومبية من خلال وزارة الخارجية ووزارة الدفاع دحض ذلك، هذا تهريج، واستفزاز، وسلوك أطفال من جانب السيد بولتون ويعبر عن خيبة أمله وكراهيته لفنزويلا، سلوك طفولي غبي!".

وفي وقت سابق، أشارت الأنباء، إلى فضيحة وقعت خلال مؤتمر صحفي عقده بولتون يوم الاثنين، حول فرض عقوبات على فنزويلا. فقد شاهد الصحفيون بيده دفتر ملاحظات كتب على صفحته المكشوفة، ملاحظة نصها: "5 آلاف عسكري في كولومبيا".

ولاحقا علقت وزارة خارجية كولومبيا على الموضوع، بالقول، إنها لا تعرف لماذا ظهرت مثل هذه الكلمات في دفتر ملاحظات بولتون.

المصدر: نوفوستي