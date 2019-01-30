خامنئي يزور قبور المقاتلين الإيرانيين الذين سقطوا في الحرب بسوريا (صور)

زار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الأربعاء، قبور قتلى الثورة الإيرانية، والحرب العراقية الإيرانية، وقبور المقاتلين الإيرانيين الذين سقطوا في الحرب بسوريا.

كما زار خامنئي فجر اليوم، مرقد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني، وقبور قتلى الثورة الإيرانية، في مقبرة "جنة الزهراء" بطهران، وذلك بالتزامن مع أيام "عشرة الفجر" وذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

المصدر: RT