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خامنئي يزور قبور المقاتلين الإيرانيين الذين سقطوا في الحرب بسوريا (صور)

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خامنئي يزور قبور المقاتلين الإيرانيين الذين سقطوا في الحرب بسوريا (صور)
Reuters Caren Firouz
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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زار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الأربعاء، قبور قتلى الثورة الإيرانية، والحرب العراقية الإيرانية، وقبور المقاتلين الإيرانيين الذين سقطوا في الحرب بسوريا.

المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي يزور قبور قتلى الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية

كما زار خامنئي فجر اليوم، مرقد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني، وقبور قتلى  الثورة الإيرانية، في مقبرة "جنة الزهراء" بطهران، وذلك بالتزامن مع أيام "عشرة الفجر" وذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

المرشد الأعلى علي خامنئي يزورمرقد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الخميني

المصدر: RT

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